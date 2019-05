Patto per la giustizia, candidature per gli uffici di prossimità

È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale l'invito ai Comuni e alle Unioni di Comuni a presentare manifestazione di interesse per l'attivazione degli uffici di prossimità previsti dal Patto per la giustizia sottoscritto dalla Regione e dal Ministero della giustizia.

Verranno così individuati fino a 64 punti di accesso ai servizi giudiziari, distribuiti sul territorio regionale, pensati in particolare per le fasce deboli della popolazione, per diffondere informazioni e semplificare l’accesso alla tutela dei diritti, grazie al supporto delle tecnologie informatiche.

Le domande possono essere presentate entro il 1° giugno 2019.

Per approfondire