Imparare la progettazione europea

Dal 4 al 6 ottobre a Fiorenzuola d'Arda si svolgerà la prima parte del progetto Ideas for a creative young Europe, con 3 giorni di eventi e workshop rivolti a giovani e a professionisti della progettazione europea, nell'ottica di diffondere una cultura di collaborazione interculturale e favorire la costruzione di una comune identità europea attraverso l'adesione ai programmi di mobilità e cooperazione internazionale dell'Unione europea. Il progetto è promosso da Sciara Progetti A.P.S. ed è finanziato dalla Regione attraverso il bando di promozione della cittadinanza europea.

La prima fase del progetto include un workshop gratuito di 12 ore su "Progettazione per il Programma Erasmus Plus" condotto da Anna Lo Deserto, progettista europea, che si svolgerà tra sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 al Teatro Verdi di Fiorenzuola D'Arda. La seconda fase del progetto si terrà fra il 19 e il 22 dicembre e prevede 2 workshop sulla progettazione rispettivamente per il Programma Europa creativa e per la scuola.

Durante tutta la durata dei corsi, il Teatro Verdi ospiterà anche incontri con operatori della progettazione europea, spettacoli teatrali (i primi: 5 ottobre ore 21:00, Blister di Stefano Dell’Accio; 6 ottobre ore 18:00, Un'ora di niente di Paolo Faroni) e presentazioni di libri, tra cui una pubblicazione firmata Sciara Progetti Teatro creata a partire dall’esperienza maturata dalla Compagnia come ente capofila di quattro progetti europei per Erasmus Plus.

