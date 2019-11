Strategia nazionale Aree interne, al via il road show

Un ciclo di 4 incontri itineranti, che interesseranno tutte le Aree interne regionali, parte il 19 novembre dalla località di Varsi, in provincia di Parma. L'iniziativa trae origine dal convegno del 2 ottobre scorso, “Fare comunità al cuore delle politiche di coesione: le aree interne”, che ha rappresentato la prima occasione di incontro con i rappresentanti e tecnici della Regione e i rappresentanti delle aree interne. Nel corso del convegno è stata presentata una lettura delle 4 strategie di area che ha messo in evidenza alcuni tratti e investimenti comuni, tali da suggerire degli scambi tra aree per rafforzare le conoscenze territoriali, veicolare soluzioni a problemi analoghi e, in prospettiva, creare una rete regionale delle aree interne.

Quindi gli incontri sul territorio hanno l'obiettivo di raccogliere i bisogni e le ambizioni delle aree interne, soprattutto in vista della prossima programmazione dei fondi europei 2021-27. Sono invitati i sindaci, i rappresentanti istituzionali, i rappresentanti delle assistenze tecniche locali, gli stakeholder, i componenti dei gruppi di lavoro dedicati.

Il programma prevede queste tappe:

Appennino piacentino-parmense , martedì 19 novembre, Varsi (PR)

, martedì 19 novembre, Varsi (PR) Basso ferrarese , venerdì 6 dicembre, Copparo (FE)

, venerdì 6 dicembre, Copparo (FE) Appennino emiliano , giovedì 12 dicembre, Castelnovo ne’ Monti (RE)

, giovedì 12 dicembre, Castelnovo ne’ Monti (RE) Alta Valmarecchia, giovedì 19 dicembre, Novafeltria (RN)

Per approfondire