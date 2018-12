Progetto JUSTICE-ER, nuovi modelli organizzativi per la giustizia

La Fondazione CRUI ha pubblicato il bando per l’assegnazione di 28 borse di ricerca, di durata annuale, previste dal progetto Justice-ER finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Con questo progetto, approvato dalla Giunta nel mese di agosto, la Regione intende supportare lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi degli uffici giudiziari per una giustizia più veloce e vicina ai cittadini.

I giovani laureati magistrali delle università emiliano-romagnole saranno chiamati a mettere in gioco i saperi acquisiti durante il percorso universitario e a farli dialogare con le istituzioni giudiziarie. I temi trattati saranno da un lato alcune delle principali riforme del sistema giudiziario italiano, come il processo civile telematico, il processo penale telematico ed il procedimento di esecuzione penale in ambito nazionale ed internazionale, dall'altro l’innovazione dei processi inerenti l'attività contrattuale, amministrativa e contabile degli Uffici giudiziari e delle Cancellerie.

Il progetto, che si incardina nell’ampia tradizione della collaborazione fra istituzioni e del dialogo pubblico-pubblico per aumentare la conoscenza e lo sviluppo organizzativo e tecnologico, vede infatti agire in stretta sinergia Regione, Fondazione CRUI, università regionali e istituzioni giudiziarie del distretto della Corte di appello di Bologna.

Ad ogni laureato selezionato verrà assegnata una borsa di ricerca e sarà affiancato un tutor accademico, con il quale il borsista si coordinerà lungo il percorso di studio e di ricerca.

Le borse di ricerca interessano sia gli uffici giudicanti, sia quelli requirenti e le sedi di questa prima annualità sono Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato al 17 dicembre alle ore 13; la procedura è disponibile esclusivamente tramite l’applicativo online.