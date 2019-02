A Bologna un ciclo di incontri sull'Europa

"L’Europa viene da te" è il corso di educazione civica pensato per avvicinare i cittadini alle istituzioni europee attraverso incontri settimanali nelle biblioteche di quartiere. Il progetto è promosso dal Comune di Bologna con il sostegno della Regione, nell'ambito del bando per la cittadinanza europea.

L’iniziativa punta a stimolare l’esercizio consapevole della cittadinanza attraverso un’attività di formazione e informazione sull’Unione europea, un’istituzione che spesso viene percepita come distante dai cittadini.

Il progetto gode della collaborazione del Centro internazionale ricerche sul diritto europeo (CIRDE) dell’Università di Bologna e delle associazioni Younet, Candidamente, Stand up for Europe e Movimento federalista europeo.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 21 febbraio e gli incontri si terranno con cadenza settimanale fino a fine marzo, nelle biblioteche di quartiere. L'evento conclusivo avrà luogo in Cappella Farnese, nella sede di Palazzo d'Accursio, per un dibattito sulle prospettive e le sfide future dell’Unione europea. A tutti gli appuntamenti parteciperanno esponenti della cultura, del giornalismo e del mondo accademico.

